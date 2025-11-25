بر اساس اعلام هواشناسی، امروز و فردا هوای مازندران پایدار است و از چهارشنبه شب رگبارهای پراکنده در استان آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تاکامی با اشاره به وضعیت جوی استان گفت: امروز و فردا (روزهای سه شنبه و چهارشنبه) کماکان جو استان پایدار است اما از فرداشب (چهارشنبه شب) و روز پنجشنبه شاهد رگبارهای پراکنده در سطح استان خواهیم بود که مقدار بارش‌ها قابل ملاحظه نخواهد بود.

وی با اشاره به دمای ثبت شده در نقاط مختلف استان افزود: دیروز بیشه بنه در هزارجریب بهشهر با بیشینه دمای ۲۶ درجه گرمترین و صبح امروز بلده با کمینه دمای ۳ درجه زیر صفر سردترین نقطه استان بودند.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: از روز جمعه تا دوشنبه هفته آینده جو استان مجدداً پایدار خواهد بود.

تاکامی در پایان در مورد وضعیت دریا نیز افزود: دریا طی ۲۴ ساعت آینده موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.