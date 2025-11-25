معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد از برپایی ۱۲ جشنواره تخصصی و تجلیل از نخبگان در هفته پژوهش خبر داد.

لویه و بویراحمد ، سید مسعود حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری استان گفت: برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری استان در سال ۱۴۰۴ با شور و شکوهی بی‌سابقه و با محوریت معرفی دستاورد‌ها و تجلیل از نخبگان علمی و فناورانه استان، از هشتم تا چهاردهم آذرماه برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

وی اظهار کرد: طبق اعلام ستاد برگزاری مراسم زنگ پژوهش روز یکشنبه، نهم آذرماه، با نواختن نمادین زنگ پژوهش در دبیرستان دخترانه کمائی مقدم شهر یاسوج و با حضور مقامات استانی رسماً آغاز خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه نمایشگاه دستاورد‌ها در دانشگاه یاسوج برپا می‌شود، افزود: کمرنگ شدن فاصله دانشگاه و صنعت، هدف اصلی برپایی نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش و فناوری است.

وی بیان کرد: این نمایشگاه که مسئولیت برگزاری آن بر عهده پارک علم و فناوری استان گذاشته شده است، به مدت سه روز از دهم تا دوازدهم آذرماه در سالن ورزشی شهید ابراهیم هادی دانشگاه یاسوج پذیرای اصحاب صنعت، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاهیان و عموم علاقه‌مندان خواهد بود.

برگزاری ۱۲ جشنواره تخصصی پژوهش در استان

حسینی از برگزاری ۱۲ جشنواره تخصصی خبر داد و گفت: هفته پژوهش امسال با نوآوری قابل توجهی همراه است و بر اساس دستورالعمل وزارت علوم، ۱۲ جشنواره تخصصی در حوزه‌های گوناگون از یکم تا بیستم آذرماه با هدف شناسایی و معرفی ظرفیت‌های پژوهشی تمامی قشر‌های اثرگذار جامعه طراحی شده است.

وی ادامه داد: این جشنواره‌ها با موضوعات برگزیدگان پژوهش و فناوری، معلمان و دانش‌آموزی، کارآفرینان برگزیده، کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و تجلیل از صنعتگران و صنایع تولید استان برگزار می‌شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزاری جشنواره‌های دانشجویان نخبه و برگزیده استان، مدیران برگزیده فعال در پژوهش و فناوری، جشنواره تجلیل از خیرین برگزیده استان، بانوان فعال در عرصه اشتغال و کارآفرینی، تجلیل از فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران فعال در حوزه پژوهش و فناوری، برگزیدگان قضات پژوهشگر نمونه است، تجلیل در روز ۱۲ آذرماه و برپایی نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش و فناوری را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.