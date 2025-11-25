امروز آسمان صاف و شرایط جوی و دریایی پایداری در هرمزگان حاکم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر امروز وزش باد ملایم در استان پیش‌بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا در این مدت آرام و شرایط برای رفت و آمد‌های دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد است.

بیشتر بخوانید: پیش بینی وضعیت جوی، دریایی ودمایی هرمزگان ۳ آذر

وی گفت: در صورت تغییر نکردن نقشه‌های هواشناسی، این شرایط آرام جوی و دریایی، تا اوایل هفته آینده در استان ادامه دارد.

به لحاظ دمایی در این مدت دما، با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسان دمایی بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.