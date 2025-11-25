پخش زنده
امروز آسمان صاف و شرایط جوی و دریایی پایداری در هرمزگان حاکم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر امروز وزش باد ملایم در استان پیشبینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا در این مدت آرام و شرایط برای رفت و آمدهای دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد است.
وی گفت: در صورت تغییر نکردن نقشههای هواشناسی، این شرایط آرام جوی و دریایی، تا اوایل هفته آینده در استان ادامه دارد.
به لحاظ دمایی در این مدت دما، با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسان دمایی بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.