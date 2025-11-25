



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی داراب از دستگیری فردی به اتهام شکار حیوانات وحشی و کشف یک قبضه سلاح شکاری، ۵ لاشه جوجه تیغی و ۴ لاشه کبک شکار شده خبر داد.

سرهنگ "سیدرحمان هاشمی" بیان داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در منطقه کوهستانی بخش رستاق اقدام به شکار حیوانات وحشی می‌نماید که مراتب در دستور کار ماموران انتظامی پاسگاه کوهستان قرار گرفت.

وی افزود: مامورین پلیس ضمن هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از یک اطاقک، ۵ لاشه جوجه تیغی و ۴ لاشه کبک و یک قبضه سلاح شکاری به همراه فشنگ‌های مربوطه را کشف کردند.

سرهنگ هاشمی با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این زمینه، تصریح کرد: پرونده قضایی تشکیل و فرد مذکور برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.