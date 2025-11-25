پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: قاچاقچی نفت سفید در خرمآباد ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان جریمه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: با گزارش سربازان گمنام امامزمان (عج) پیرامون کشف سوخت قاچاق از یک کامیون کشنده، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
قهرمان شاهی افزود: پرونده قاچاق ۲۲ هزار لیتر نفت سفید به ارزش ۸۱۰ میلیون تومان در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: شعبه باتوجهبه مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان جزای نقدی معادل ۲۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.
به گفته شاهی، شعبه همچنین ۸۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و در متخلف را مجموع به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.