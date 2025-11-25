پخش زنده
شاخص آلودگی هوای بجنورد با قرار گرفتن بر روی عدد ۱۰۶ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای خراسان شمالی، شاخص آلودگی هوای بجنورد هماکنون روی عدد ۱۰۶ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوهای) است.