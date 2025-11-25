سرشماری پاییزه پستانداران در منطقه حفاظتشده کوه بافق
با حضور جمعی از محیطبانان، کارشناسان، همیاران و علاقهمندان به طبیعت، عملیات سرشماری گونههای پستاندار کوه بافق انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان یزد از اجرای سرشماری پاییزه پستانداران در منطقه حفاظتشده کوه بافق خبر داد و گفت: با حضور جمعی از محیطبانان، کارشناسان، همیاران و علاقهمندان به طبیعت، عملیات سرشماری گونههای پستاندار این منطقه انجام شد.
محمدرضا خدارحمی افزود: در این برنامه بیش از سی نفر در قالب گروههای پیاده، مسیرهای مختلف زیستگاههای کوهستانی منطقه حفاظتشده کوه بافق را پیمایش کرده و دادههای زیستمحیطی را ثبت کردند.
خدارحمی با اشاره به اهمیت زیستگاه کوه بافق گفت: این منطقه مأمن ارزشمندی برای گونههای جانوری خصوصاً پلنگ ایرانی است به نحوی که در بیشتر مسیرها، آثار و نشانههای حضور این گوشتخوار مشاهده شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: انجام سرشماری حیات وحش، نقش مهمی در پایش جمعیت گونهها، ارزیابی وضعیت زیستگاهها و برنامهریزیهای حفاظتی برای آینده دارد و استمرار آنها لازمهی مدیریت علمی حیاتوحش استان است.