به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان یزد از اجرای سرشماری پاییزه پستانداران در منطقه حفاظت‌شده کوه بافق خبر داد و گفت: با حضور جمعی از محیط‌بانان، کارشناسان، همیاران و علاقه‌مندان به طبیعت، عملیات سرشماری گونه‌های پستاندار این منطقه انجام شد.

محمدرضا خدارحمی افزود: در این برنامه بیش از سی نفر در قالب گروه‌های پیاده، مسیر‌های مختلف زیستگاه‌های کوهستانی منطقه حفاظت‌شده کوه بافق را پیمایش کرده و داده‌های زیست‌محیطی را ثبت کردند.

خدارحمی با اشاره به اهمیت زیستگاه کوه بافق گفت: این منطقه مأمن ارزشمندی برای گونه‌های جانوری خصوصاً پلنگ ایرانی است به نحوی که در بیشتر مسیرها، آثار و نشانه‌های حضور این گوشت‌خوار مشاهده شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: انجام سرشماری حیات وحش، نقش مهمی در پایش جمعیت گونه‌ها، ارزیابی وضعیت زیستگاه‌ها و برنامه‌ریزی‌های حفاظتی برای آینده دارد و استمرار آنها لازمه‌ی مدیریت علمی حیات‌وحش استان است.