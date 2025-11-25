پخش زنده
چهارخطه محدوده شمسآباد_ خراجی در محور شهرکرد_شلمزار به طول ۴.۵ کیلومتر زیر بار ترافیک رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: عملیات ساخت زیرگذرهای محور شهرکرد–شلمزار زودتر از موعد مقرر به پایان رسید و محدوده کفی شمسآباد–خراجی به طول حدود ۴.۵ کیلومتر به صورت چهارخطه زیر بار ترافیک قرار گرفت.
احسان حسینی افزود: در حالی که پیشتر مدت زمان اجرای عملیات ساخت ۲ زیرگذر در محور شهرکرد–شلمزار در محدوده شهر کیان و کفی شمس آباد حدود دو ماه برآورد شده بود، این طرح با تلاش شبانهروزی همکاران، پیمانکار و مشاور طرح زودتر از موعد تکمیل شد.
وی افزود:با اتمام عملیات این ۲ زیرگذر، محدوده کفی شمسآباد_خراجی به طول حدود ۴.۵ کیلومتر اکنون به صورت ۴ خطه کامل زیر بار ترافیک رفته و تردد در این محور با ایمنی و روانی بیشتری انجام میشود.
حسینی اجرای این طرح را گامی مهم در ارتقای ایمنی ترافیکی عنوان کرد و گفت: زیرگذرهای ساخت شده نقش مؤثری در حذف نقاط حادثهخیز و بهبود جریان عبور و مرور در محور شهرکرد_ شلمزار خواهند داشت.