به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ دفتر فن‌آوری اطلاعات و امنیت مجازی شرکت توانیر با انتشار آمار تفصیلی صنعت برق ایران ویژه بخش توزیع نیرو در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد، طی سال گذشته فروش انرژی برق با ۶۸۶۰ میلیون کیلوواتساعت افزایش به ۳۳۹ هزار و ۶۷۸ میلیون کیلوواتساعت رسید و تعداد مشترکان شبکه توزیع برق با پیوستن ۹۳۰ هزار مشترک جدید به ۴۱۴۹۸ هزار مشترک افزایش یافت.

بر این اساس طول خطوط فشار متوسط و ضعیف توزیع برق در سال گذشته به ترتیب با ۶۳۹۴ کیلومتر و ۳۹۰۶ کیلومتر افزایش، به ۴۶۹۴۴۸ و ۳۸۲۵۲۳ کیلومتر رسید و با افزایش ۲۷ هزار و ۲۳۳ دستگاه ترانسفورماتور توزیع جدید، تعداد ترانسفورماتورهای این بخش با مجموع ۱۴۷ هزار و ۸۰ مگاولت آمپر ظرفیت به ۸۸۴ هزار و ۱۲۵ دستگاه افزایش یافت.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت طول خطوط فشار متوسط توزیع برق با افزایش ۶۳۹۴ کیلومتر و خطوط فشار ضعیف با افزایش ۳۹۰۶ کیلومتر، به ترتیب به ۴۶۹ هزار و ۴۴۸ کیلومتر و ۳۸۲ هزار و ۵۲۳ کیلومتر رسید.

طبق این گزارش سال گذشته تلفات شبکه‌های توزیع برق با ۰.۰۵ درصد کاهش به ۹.۶۲ درصد رسید و متوسط مصرف برق مجموع مشترکان نیز با ۱۹ کیلوواتساعت کاهش به ۸۱۸۵ کیلوواتساعت و متوسط مصرف خانگی با ۶۷ کیلوواتساعت افزایش رقم ۳۲۵۸ کیلوواتساعت را ثبت کرد.