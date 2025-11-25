پخش زنده
همزمان با هفته بسیج مستضعفین، نمایشگاه روایتمحور «بهار انقلاب» در مهدیه شهر بهار گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این نمایشگاه با همت سپاه ناحیه شهرستان بهار و با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» برپا شده و شامل بخشهایی، چون نمایش سازوبرگ نظامی، محفل روضه مادر سادات، غرفه صنایعدستی، محصولات کارآفرینان، ایستگاه سلامت، کافه گفتوگو، غرفه فرهنگی و محصولات بسیج بانوان، بازی و سرگرمی نوجوانان و یادمان شهدا است.
نمایشگاه روایتمحور «بهار انقلاب» تا پایان امروز چهارم آذر، از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۸ میزبان عموم مردم، خانوادههای معظم شهدا و بسیجیان شهرستان بهار خواهد بود.