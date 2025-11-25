پخش زنده
به گفته مدیر کل شیلات استان بوشهر برداشت میگو از دو هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت میگوی پرورشی استان به ۱۵ هزار تن رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عقیل امینی افزود: برداشت میگو از سطح ۴ هزار و ۹۸۷ هکتار اراضی پرورشی استان تا پایان آذر ادامه دارد.
وی اظهار داشت: امسال ۱۲ مجتمع پرورش میگو در استان فعال شد که این مجتمعها شامل ۳۵۱ مزرعه در ۴ هزار و ۹۸۷ هکتار است که ظرفیت مناسبی را برای توسعه اقتصادی سواحل فراهم کرده است.
امینی افزود: در گذشته از هر هکتار مزارع پرورشی میگو در سواحل بوشهر بین ۴ تا ۵ تن محصول برداشت میشد، اما با اصلاح ساختار استخرها، ارتقای سامانههای هوادهی، بهبود تغذیه و ارتقای مدیریت آب، امروز این رقم به بیش از ۵۵ تن در هر هکتار افزایش یافته است که تحول اساسی در صنعت پرورش میگوی استان است.
وی وضعیت تکثیر و زنجیره تأمین بچهمیگو را نیز مثبت ارزیابی کرد و افزود: هماکنون ۲۳ کارگاه تکثیر میگو پرورشی در استان فعال است که امسال توانستهاند حدود ۳ میلیارد قطعه بچه میگو تولید کنند.
به گفته امینی از این میزان ۲.۴ میلیارد قطعه برای ذخیرهسازی در استخرهای استان استفاده شده و بخش دیگری از بچه میگوهای پرورشی نیز برای تأمین استخرهای سایر استانها ارسال شده است.
وی با تاکید بر تداوم روند برداشت تا پایان آذر افزود: امید است با پایش مستمر تولید و رعایت اصول بهداشتی، این روند رشد ادامه یافته و شاهد افزایش سهم استان بوشهر در بازارهای داخلی و صادراتی باشیم.