به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه‌ای از اعمال خاموشی برق در مناطق مختلف این استان در روز سه‌شنبه چهارم آذر ماه خبر داد.

گچساران

برخی از مشترکان بلوار تاجگردون از ساعت ۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰

باشت

یک دستگاه ترانس از ساعت ۱۱:۱۰ لغایت ۱۳:۱۰

دنا

خمینی آباد-نده-گندی خوری-توت نده-گردوه-بتاری-پمپ بنزین بشار-طرح ماهی‌ها، پلیس راه یاسوج -اصفهان، سنگ شکن‌ها، تلگاه از ساعت ۱۳:۰۵ لغایت ۱۵:۰۵

بویراحمد