اطلاعیه خاموشی برق در کهگیلویه و بویراحمد
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیهای از اعمال خاموشی برق در مناطق مختلف این استان در روز سهشنبه خبر داد.
گچساران
برخی از مشترکان بلوار تاجگردون از ساعت ۹:۱۰ تا ۱۲:۱۰
باشت
یک دستگاه ترانس از ساعت ۱۱:۱۰ لغایت ۱۳:۱۰
دنا
خمینی آباد-نده-گندی خوری-توت نده-گردوه-بتاری-پمپ بنزین بشار-طرح ماهیها، پلیس راه یاسوج -اصفهان، سنگ شکنها، تلگاه از ساعت ۱۳:۰۵ لغایت ۱۵:۰۵
بویراحمد
همچنین به اطلاع مشترکان شهرستان بویراحمد میرساند به دلیل انجام تعمیرات پیشگیرانه فصل پاییز در پست فوق توزیع مختار برق برخی مناطق به منظور انتقال بار در ساعت ۸ صبح و ۱۵ به صورت گذرا و مدت زمان ۱۰ دقیقه قطع خواهد شد.