به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم شام غریبان این بانوی بزرگوار در مسجد امام حسن منطقه کهل نقده برگزار شد.

حضور جوانان و نوجوانان در این مراسم معنوی پررنگ بوده و نشانه علاقه این قشر به بانوی دو عالم خانم فاطمه زهرا (س) بیشتر است.

حضرت زهرا (س) مظهر ایمان، صداقت و فداکاری است و شناخت شخصیت ایشان تنها شناخت یک چهره تاریخی نیست بلکه درک فلسفه عفاف، ولایت‌مداری و ایثار در عرصه زندگی انسانی است، بازگشت به سیره فاطمی یادآور راه درست انسانیت و عدالت الهی است و این سیره اگر در جامعه جاری شود، روح عزت و آزادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی را زنده نگاه می‌دارد.