به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اورژانس استان یزد گفت: در تماسی مبنی بر انفجار ناشی از نشت گاز کپسول و سوختگی تعدادی در منزلی در بفروئیه شهرستان میبد بلافاصله کد‌های امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

سید محمدجواد میرجلیلی افزود: سه مصدوم به بیمارستان ضیایی اردکان منتقل شدند و سایر مصدومین ناشی از وقوع این حادثه با خودروی شخصی به بیمارستان مراجعه کردند.

وی ادامه داد: دو نفر از مصدومین به دلیل درصدسوختگی بالا به بیمارستان شهدای محراب یزد و سایر مصدومین دچار سوختگی نیز توسط اتوبوس آمبولانس اورژانس استان به یزد اعزام شدند.