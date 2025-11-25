انفجار کپسول گاز در میبد ۸ نفر را راهی بیمارستان کرد
انفجار ناشی از نشت گاز کپسول، در منزلی در بفروئیه شهرستان میبد ۸ نفر دچار سوختگی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس اورژانس استان یزد گفت: در تماسی مبنی بر انفجار ناشی از نشت گاز کپسول و سوختگی تعدادی در منزلی در بفروئیه شهرستان میبد بلافاصله کدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.
سید محمدجواد میرجلیلی افزود: سه مصدوم به بیمارستان ضیایی اردکان منتقل شدند و سایر مصدومین ناشی از وقوع این حادثه با خودروی شخصی به بیمارستان مراجعه کردند.
وی ادامه داد: دو نفر از مصدومین به دلیل درصدسوختگی بالا به بیمارستان شهدای محراب یزد و سایر مصدومین دچار سوختگی نیز توسط اتوبوس آمبولانس اورژانس استان به یزد اعزام شدند.