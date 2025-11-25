پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد که جسد یکی دیگر از اسرای صهیونیستی را در مناطق تحت کنترل ارتش صهیونیستی در مرکز نوار غزه کشف و بیرون کشیده است.
منابع محلی در غزه گزارش کردند که عملیات پس از سه روز جستوجو در شمال اردوگاه النصیرات و با کمک تیمهای فنی مصری انجام شد و قرار است در ادامه روز، بقایا به سازمان بینالمللی صلیب سرخ تحویل داده شود تا در چارچوب توافق آتشبس برقرار از ۱۰ اکتبر گذشته، به نیروهای اشغالگر تحویل گردد.