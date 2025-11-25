پخش زنده
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید نسل جدید سامانه سوخت خودروهای دوگانه سوز و مخازن گاز شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، فناوران یک شرکت دانشبنیان ایرانی موفق شدند نسل تازهای از سامانه سوخت و مخازن گاز خودروهای دوگانهسوز را طراحی و تولید کنند؛ که این سامانه با رفع مشکلات نسلهای پیشین، از جمله افت توان موتور و پدیده خشکسوزی، گام تازهای در بهینهسازی مصرف انرژی در صنعت خودرو کشور برداشته است.
با این اقدام نقص سامانههای نسل گذشته همچون افت توان و خشک سوزی موتور رفع شده است.