به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، فناوران یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق شدند نسل تازه‌ای از سامانه سوخت و مخازن گاز خودروهای دوگانه‌سوز را طراحی و تولید کنند؛ که این سامانه با رفع مشکلات نسل‌های پیشین، از جمله افت توان موتور و پدیده خشک‌سوزی، گام تازه‌ای در بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت خودرو کشور برداشته است.

با این اقدام نقص سامانه‌های نسل گذشته همچون افت توان و خشک سوزی موتور رفع شده است.