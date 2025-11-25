پخش زنده
امروز: -
هوای مهاباد همچنان در وضعیت ناسالم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیطزیست آذربایجانغربی از ثبت شاخصهای ناسالم در ارومیه و مهاباد خبر داد و گفت: روند آلودگی هوا، ضرورت کاهش ترددها و توجه ویژه گروههای حساس را دوچندان کرده است.
سعید موسوی، با اعلام آخرین وضعیت کیفی هوا در استان افزود: شاخص لحظهای امروز چهارم آذر در مهاباد ۱۸۲ و شاخص ۲۴ ساعته ۱۹۴ ثبت شده که هر دو عدد نشاندهنده وضعیت ناسالم است.
موسوی اظهارکرد: در ارومیه، شاخص لحظهای به ۱۶۲ رسیده که نشاندهنده وضعیت ناسالم است و شاخص ۲۴ ساعته هم ۱۳۱ و در محدوده ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
وی گفت: براساس پایش انجام شده شاخص لحظهای کیفیت هوا در خوی ۱۲۸ بوده که وضعیت ناسالم برای گروههای حساس محسوب میشود و شاخص ۲۴ ساعته این شهر نیز ۱۰۶ ثبت شده است.
موسوی، با بیان اینکه این سطح از آلودگی میتواند تأثیرات جدی بر سلامت شهروندان داشته باشد، اضافه کرد: گروههای حساس شامل سالمندان، کودکان، بیماران قلبی - ریوی و زنان باردار باید از قرارگیری طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند و حتی افراد سالم نیز در چنین شرایطی ممکن است دچار علائم تنفسی، سردرد و خستگی شوند.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی، دستگاههای اجرایی را به اجرای جدیتر مصوبات کارگروه آلودگی هوا فراخواند و افزود: کاهش ترددهای غیرضروری، کنترل فعالیت واحدهای صنعتی ومدیریت ترافیک درساعات اوج، از ضروریترین اقدامات امروز است.
موسوی اضافه کرد: پایش لحظهای کیفی هوا ادامه دارد و درصورت تشدید شرایط، اطلاع رسانی فوری انجام خواهد شد.