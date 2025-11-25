پخش زنده
۱۲ کتاب حسی- لمسی برای کودکان روشندل در اصفهان نوشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان گفت: مربیان این مجموعه با طراحی کتاب حسیـلمسی، پنجرهای رو به دانش و آگاهی پیش روی کودکان نابینا گشودند.
میثم بکتاشیان افزود: ۱۲ کتاب حسی–لمسی، حاصل خلاقیت و همدلی مربیان این کانون برای کودکان نابیناست تا دانایی را با دستهایشان لمس کنند و جهان را از زاویهای متفاوت ببینند.
به گفته وی برای تهیه این کتابهای حسی لمسی، آموزش همدلی، درک حواس و لذت آفرینش مشترک نیز در دستور کار قرار داشت.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: طی این حرکت خلاقانه و هدفمند، مربیان مرکز فرهنگی هنری کانون استان اصفهان با تشریح مفهوم کتابهای حسی و ـلمسی که به جای تصویر، از جنس بافت و برجستگیاند و با لمس دست و تخیل، جانمیگیرند، کودکان و نوجوانان را درمسیر دانایی و تخیل با آمادهسازی کتاب حسی-لمسی همراه کردند.
بکتاشیان افزود: با وجود این کتابها کودکان با درک چالشهای «خواندنِ بدون بینایی» درک میکنند که حواس دیگر نیز میتوانند زبان ارتباط و احساس باشند.