پخش زنده
امروز: -
ناوگان ایرانی متوقفشده در گمرکات افغانستان در حال بازگشت از طریق گذرگاه مرزی دوغارون به کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار تایباد گفت: هماکنون بین دو هزار و ۱۰۰ تا دوهزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون ایرانی در گمرکات هرات و اسلامقلعه افغانستان متوقف و معطل ورود به ایران هستند که با پیگیری و تعامل طرف مقابل، در حال بازگشت از طریق گذرگاه مرزی دوغارون به کشور هستند.
حسین جمشیدی افزود: تعداد ۶۳۰ دستگاه از این ناوگان، کامیونهای حامل سوخت و مشتقات نفتی ایرانی و عراقی هستند که به علت نداشتن استاندارد و مسائل کیفی متوقف شدهاند و با اهتمام تجار وارد ایران میشوند.
فرماندار تایباد گفت: در حال حاضر طرح موسوم به «یک به یک» با سازوکار خروج یک کامیون افغانستانی به ازای ورود یک کامیون ایرانی از سوی دستگاههای اجرایی مستقر در مرز دوغارون انجام میشود تا توقف ناوگان در دو طرف مرز به حداقل برسد.
جمشیدی بیان کرد: توقف ناوگان تجاری در پشت مرز و در خاک افغانستان باعث پدیدآمدن چالشها و مسائل گوناگونی از قبیل نبود محل اقامت مناسب و امکانات رفاهی برای رانندگان و کامیونداران ایرانی شده است.
وی افزود: با هدف سهولتافزایی و با همکاری دستگاههای امنیتی و قضایی، تدابیری برای تردد رانندگان تبعه ایران به صورت پیاده و بدون خودرو اندیشیده شده تا وارد کشور شوند و سپس در موعد مقرر، کامیونها را از آن سوی مرز به داخل منتقل کنند.
فرماندار تایباد گفت: مرز دوغارون به عنوان مهمترین گذرگاه رسمی شرق کشور از جایگاه ویژهای در تجارت و اقتصاد بینالملل جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و مبنای دولت بر رونق و توسعه صادرات و واردات کالا از مسیر این معبر مرزی میباشد.
جمشیدی افزود: در نیمه نخست امسال، حجم صادرات از مرز دوغارون به افغانستان ۳۲ درصد به لحاظ وزنی و تردد ناوگان نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است.