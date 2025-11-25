به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه ۲۵ آبان ۱۶۷، خیابان پروین با عدد ۱۹۹، ایستگاه دانشگاه صنعتی ۱۷۶، رهنان ۱۷۰، زینبیه ۱۶۴، سپاهان شهر ۱۶۶، فرشادی ۱۷۲، فیض، میرزاطاهر ۱۵۹، ولدان ۱۵۶، هزار جریب ۱۶۵ و۱۷۰ و کاوه ۱۷۵ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه پارک زمزم ۱۴۵ و رودکی ۱۲۷ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

امروز نیز ایستگاه خرازی و شاهین شهر، خمینی شهر و قهجاورستان همچنان قطع است.

همچنین کیفیت هوا در علوم پزشکی کاشان با شاخص ۱۲۰ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

کیفیت هوا در شهرضا ۳۳ و مبارکه ۳۷ AQI وضعیت سبز و هوای پاک را نشان می‌دهد.

اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد به سبب تداوم پایداری و سکون نسبی جو تا چهارشنبه ۵ آذر ماه، شرایط انباشت آلاینده‌ها در هوای مناطق مرکزی و صنعتی استان ادامه دار خواهد بود که در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده‌ها، آلودگی تشدید خواهد شد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.