به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در اطلاعیه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است: با توجه به بیانیه رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص وضعیت جاری افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا با سهم غالب ویروس آ (A) و زیرسویه (H ۳ N ۲) در کشور از شهروندان تقاضا می‌شود که در صورت حضور در محیط‌های شلوغ و اماکن عمومی از ماسک استفاده و به طور مرتب دست‌های خود را با آب و صابون بشویند یا با محلول‌های استاندارد ضدعفونی کنند.

در بخشی از این اطلاعیه با تاکید بر لزوم رعایت موازین بهداشتی در ارتباط با کودکان، مادران باردار، بیماران پرخطر و سالمندان افزوده شده است: شیوه‌نامه‌های بهداشتی در مدرسه‌ها باید به صورت ویژه مد نظر قرار بگیرد و اولیا نیز در صورت بروز علایم آنفلوانزا مانند تب، گلودرد و سرفه در دانش‌آموزان، ضمن انجام هماهنگی لازم از حضور آنها در مدرسه جلوگیری کنند.

در بخش دیگری از اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به وجود واکسن آنفلوانزا در سطح واحد‌های بهداشتی، گروه‌های جمعیتی در معرض خطر به ویژه مادران باردار یا بیماران خاص، صعب‌العلاج و پرخطر مانند بیماران دیابتی و دارای فشار خون بالا می‌توانند با مراجعه به واحد بهداشتی محل سکونت خود نسبت به تزریق رایگان واکسن اقدام کنند.

پیش‌تر نیز مینو محرز، استاد بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره گردش یک سویه جدید و شدید از ویروس آنفلوانزا در کشور هشدار داده بود.

سویه جدید آنفلوانزا می‌تواند با تب و لرز شدید، سرفه‌های خشک و مداوم، سردرد و درد شدید عضلات بروز کند که البته داروی اختصاصی درمان آن در کشور وجود دارد، اما اثربخشی آن به مراجعه سریع بیماران به مرکز‌های درمانی بستگی دارد.

به گفته متخصصان، استفاده از واکسن آنفلوانزا نیز به نوبه خود مانع از ابتلای ۱۰۰ درصدی به ویروس جدید نمی‌شود، اما می‌تواند ایمنی بدن را بالا ببرد و شدت بیماری را کاهش دهد.