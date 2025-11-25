پایداری جو، آلودگی را در مناطق صنعتی تشدید میکند
کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد که بهدلیل پایداری جو تا پایان هفته، شهرهای صنعتی و پرتردد از جمله قزوین با افزایش غلظت آلایندهها مواجه خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدی آخوندی گفت: روند پایداری جو تا پایان هفته در سطح منطقه ادامه دارد و بهدلیل این وضعیت پایدار و سکون هوا، در مناطق صنعتی و پرتردد استان از جمله قزوین، آبیک، الوند، محمدیه، تاکستان و بوئینزهرا افزایش نسبی غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
وی افزود: از بعدازظهر چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه با عبور امواجی در تراز میانی جو، افزایش ابر در برخی نواحی و احتمال بارشهای پراکنده در ارتفاعات شمالی استان دور از انتظار نیست.
آخوندی همچنین گفت که از لحاظ دمایی تا پایان هفته نوسان قابلتوجهی دیده نمیشود و هوای سرد در مناطق شمالی استان همچنان تداوم خواهد داشت.