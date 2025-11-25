پایداری جو، آلودگی را در مناطق صنعتی تشدید می‌کند

کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد که به‌دلیل پایداری جو تا پایان هفته، شهر‌های صنعتی و پرتردد از جمله قزوین با افزایش غلظت آلاینده‌ها مواجه خواهند بود.