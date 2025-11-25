همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) سفره احسان و نذری فاطمی برای بیست ویکم سال متوالی در چهاربرج پذیرای دوستداران اهل بیت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هیئت فاطمیون شهرستان چهاربرج برای بیست ویکم سال متوالی، میزبان «سفره احسان» ۱۲۰۰ نفری حضرت زهرا (س) بود.

همچنین مراسم عزاداری شام غریبان مظلومانه بانو دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور ،مسئولین شهر ،ومردم ولایتمدار باهمت هیئت فاطمیون شهرستان چهاربرج در مسجد جامع برگزار شد .