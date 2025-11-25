به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر جمشید محمدی گفت: ساعت ۳ و ۴۱ دقیقه بامداد امروز بر اثر انحراف و سقوط سواری پژو ۴۰۵ به داخل استخری در منطقه احمدگوراب رشت، راننده ۲۵ ساله و ۲ سرنشین ۲۷ ساله این خودو که همگی مرد بودند، بر اثر خفگی در آب استخر جان باختند.

سرهنگ نصیریان رئیس پلیس راهور گیلان هم گفت: حضور کارشناسان پلیس راهور در محل حادثه و بررسی دقیق صحنه، آثار و علائم برجا مانده نشان داد راننده این خودرو به دلیل سرعت بالا و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، از مسیر اصلی منحرف شد و پس از خروج از مسیر، عبور از پیاده‌راه و برخورد با گاردریل و نیوجرسی کنار دریاچه، وارد استخر شد.