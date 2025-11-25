پخش زنده
رئیس سازمان دانشآموزی خوزستان گفت: ۲۲ دانش آموز برای سفر به سرزمین وحی و انجام مناسک حج عمره راهی استان یزد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امرالله قنواتی اظهار کرد: ۲۲ دانشآموز خوزستانی از اهواز و سازمان دانشآموزی استان، با همراهی دو مربی به ایستگاه یزد اعزام شدند تا مراحل تشریفات پیش از پرواز و روندهای اداری مربوط به اعزام به سرزمین وحی را طی کنند.
وی با بیان اینکه حج عمره دانشآموزی فرصتی ارزشمند برای تعمیق باورهای دینی، تقویت هویت اسلامی و رشد فرهنگی نوجوانان است، افزود: دانشآموزان استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، بوشهر، اصفهان و یزد در این دوره حضور دارند و روند اعزام آنان به صورت هماهنگ، ظهر روز پنجم آذرماه از یزد انجام خواهد شد.
قنواتی درخصوص برنامههای آموزشی پیش از اعزام میگوید: دانشآموزان روز چهارم آذر در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا آموزشهای لازم را دریافت میکنند. این آموزشها شامل آشنایی با اعمال عمره، نکات فرهنگی و رفتاری سفر، توصیههای امنیتی و برنامههای معنوی است.
رئیس سازمان دانشآموزی خوزستان در پایان تصریح کرد: مدت زمان حضور دانشآموزان در مناسک حج عمره ده روز پیشبینی شده است و امیدواریم این سفر برای آنان تجربهای سرشار از معنویت، همدلی و خودسازی باشد.