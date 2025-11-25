دامداران خراسان جنوبی اطلاعات سامانههای مربوطه این حوزه را بهروزرسانی کنند
فرآیند بازبینی و بهروزرسانی تعداد دام ثبتشده در بازارگاههای خراسان جنوبی در راستای شفافسازی و ارتقای دقت در نظام توزیع نهادههای دامی، در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: این اقدام با هدف بررسی و رصد دقیق آمار، زمینهساز توزیع منصفانه و هدفمند نهادههای دامی از جمله نهادههای علوفهای و کنسانترهای در استان خواهد بود.
عارفی نیا افزود: دقت در آمار، کلید تحقق عدالت در توزیع است و بر این اساس و با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی این امر در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: پایگاههای اطلاعاتی بازارگاه دام به عنوان مرجع اصلی تعیین سهمیه و تخصیص نهادهها محسوب میشود.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان افزود: هرگونه عدم تطابق در آمار ثبتشده میتواند منجر به اختلال در زنجیره تأمین و توزیع ناعادلانه منابع بین دامداران شود.
وی گفت: دستورالعملهای فنی لازم برای بازرسی و ویرایش آمار به مسئولان بازارگاهها ابلاغ شده و نظارتهای میدانی نیز به طور مستمر در حال انجام است.
عارفی نیا افزود: از دامداران و فعالان این عرصه درخواست میشود تا با دقت نظر بالا، در تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات در سامانههای مربوطه همکاری لازم را به عمل آورند.