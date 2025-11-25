به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی لردگان گفت: با تلاش متخصصان این واحد صنعتی درمهرماه بالاترین رکورد تولید کل ماه‌های شرکت هم در سال جاری وهم درسال گذشته زده شد.

اسمعیلی افزود: مهر ماه ۷۹ هزار تن تولید کود اوره وبیش از ۵۴ هزارتن تولید آمونیاک در این مجتمع به ثبت رسید.

وی گفت:از ابتدای امسال در این واحد صنعتی ۴۵۵ هزارتن محصول اوره و۲۸۵هزار تن آمونیاک تولید شده است که این میزان تولید در مدت بهره برداری از این واحد صنعتی بی سابقه بوده است.

صمدی رییس مجتمع پتروشیمی لردگان هم گفت: با کمک متخصصان این واحد صنعتی کاتالیست رآکتور تعویض و بهسازی شد که درنتیجه ظرفیت تولید واحد آمونیاک از ۷۶ به ۹۰ درصد و ظرفیت تولید اوره نیز ۷۵ به ۸۰ افزایش یافت که متعاقبا تولید این دو محصول افزایش یافت.

صمدی افزود: همین امر باعث شد درآمد این محصول از ابتدای امسال ۳۰ درصد افزایش و ۱۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی ازصادرات کود اوره عاید کشور شود.

مجتمع پتروشیمی لردگان با ۴۰ هزار سهامدار در شهرستان فلارد واقع شده است.