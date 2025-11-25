اصلاح و آسفالت جاده دامنه به داران با همکاری اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و مجموعه شهرداری شهر دامنه در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ شهردار شهر دامنه گفت: اصلاح و آسفالت این جاده از مصوبات سفر استاندار اصفهان به شهرستان فریدن بود؛ که با ۱۹۰ تن قیری که اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اختصاص داده در حال اجرا است.

حسن بهارلویی با اشاره به اجرای مرحله اول این طرح از محله آشجرد به دامنه افزود: برای اجرای طرح جاده دامنه به آشجرد، ساماندهی ورودی شرقی شهر دامنه بعنوان نقطه ورودی شهرستان فریدن بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

علی‌اصغر مباشری رئیس شورای اسلامی شهر دامنه نیز در زمینه جاده بین مزارع این شهر گفت: ساماندهی و آسفالت جاده بین مزارع دامنه با تامین ۲۰۰ تن قیری که سیج سازندگی ناحیه فریدن اختصاص داده و مشارکت کشاورزان منطقه به طول ۲.۵ کیلومتر در حال اجرا است.