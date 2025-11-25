پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از برخورد جدی پلیس با خودروهای فاقد گواهی معتبر معاینه فنی و وسایل نقلیه دودزا خبر داد و اعلام کرد: در هشت ماه گذشته حدود۵۲۶ هزار خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی معتبر و حدود ۳۰ هزار وسیله نقلیه دودزا در پایتخت اعمال قانون شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسوی پور با اشاره به اهمیت معاینه فنی خودروها گفت: گواهی معتبر معاینه فنی نشاندهنده سلامت فنی وسیله نقلیه است و تضمین میکند که خودرو از نظر ایمنی، آلایندگی و مصرف سوخت در شرایط استاندارد قرار دارد. خودروهایی که فاقد این گواهی باشند، نه تنها امنیت راننده و سرنشینان را تهدید میکنند بلکه سهم قابل توجهی در آلودگی هوای تهران دارند.
وی افزود: گواهی معاینه فنی از دو طریق مکانیزه توسط دوربینهای سطح شهر و فیزیکی توسط پلیس کنترل میشود و خودروهای فاقد معاینه فنی در صورت تردد روزانه تنها به واسطه نداشتن گواهی معاینه فنی مبلغ ۱۰۰ هزار تومان جریمه میشوند و چنانچه خودرویی دارای معاینه فنی باشد ولی در بازدید میدانی توسط پلیس راهور نقص فنی در آن وسیله نقلیه مشاهده گردد، معاینه فنی به صورت برخط و آنی ابطال میشود و مالک ملزم به رفع نقص در بازه زمانی مشخص و دریافت معاینه فنی جدید و معتبر میشود.
وی با اشاره به برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، افزود: در هشت ماه گذشته پلیس راهور تهران بزرگ با ۵۲۶ هزار خودروی فاقد معاینه فنی معتبر و همچنین حدود ۳۰ هزار وسیله نقلیه دودزا برخورد قانونی داشته است. این آمار نشان میدهد که همچنان بخشی از رانندگان نسبت به ضرورت معاینه فنی بیتوجه هستند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: برای گرفتن گواهی معتبر معاینه فنی خودرو، بررسی سیستم ترمز، فرمان و چراغها، کنترل آلایندگی و میزان دود خروجی، بررسی ایمنی لاستیکها و بدنه، تست مصرف سوخت و عملکرد موتور مورد بررسی قرار میگیرد. خودروهایی که در این آزمونها مردود شوند، موظفند نسبت به رفع نقص اقدام کرده و مجدداً برای دریافت گواهی معتبر مراجعه کنند.
سردار موسوی پور همچنین در خصوص خودروهای دودزا گفت:وسایل نقلیه دودزا به دلیل نقص در موتور یا سیستم سوخترسانی، آلایندگی شدیدی ایجاد میکنند. این خودروها علاوه بر تهدید سلامت عمومی، در کاهش کیفیت هوا و افزایش بیماریهای تنفسی نقش مستقیم دارند.
وی در پایان گفت: رانندگان گرامی، رعایت مقررات معاینه فنی تنها یک تکلیف قانونی نیست؛ بلکه اقدامی مؤثر برای حفظ سلامت جامعه و کاهش آلودگی هواست. هر خودرو سالم و بدون دود، سهمی در هوای پاک و شهری ایمن دارد. با انجام به موقع معاینه فنی، علاوه بر افزایش ایمنی سفرهای خود، به آیندهای سالمتر برای فرزندانمان کمک میکنیم.