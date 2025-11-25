به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرپرست اداره کل شیلات خوزستان، خرمشهر را یکی از مهم‌ترین قطب‌های آبزی‌پروری استان و کشور عنوان کرد و گفت: این شهرستان با دارا بودن مجتمع پرورش ماهیان گرمابی سهمی ۱۱ درصدی از تولید ملی و ۳۳ درصدی از تولید استان را در این بخش به خود اختصاص داده است.

سید شریف موسوی در حاشیه بازدید از سایت پرورش ماهی شهید احمدیان خرمشهر با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه دریا محور اظهار کرد: شهرستان خرمشهر یکی از مناطق ویژه و دارای پتانسیل‌های مهم برای تحقق این شعار کلان است.

موسوی اظهار کرد: در راستای تحقق موضوع توسعه دریامحور با بهره‌گیری از منابع آبی غیرمتعارف مانند پساب‌های نیشکر و شیلات به میزان حدود سه میلیارد مترمکعب، گام‌های بلندی در توسعه آبزی‌پروری خرمشهر برداشته شده است.

وی افزود: تاکنون برای ۸۰۰ هکتار زمین برای پرورش ماهی موافقت اصولی صادر شده و یک هزار و ۴۰۰ هکتار دیگر نیز برای استفاده از این منابع آبی شناسایی شده است.

موسوی ادامه داد: در قالب یک طرح آزمایشی نیز در سال گذشته ۴۰۰ تن میگو در خرمشهر تولید و به خارج از کشور صادر شد.

سرپرست اداره کل شیلات خوزستان با بیان اینکه مساحت مفید سایت‌های آبزی‌پروری خرمشهر در حال حاضر چهار هزار هکتار است خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت قابل توسعه این منطقه ۶ هزار هکتار است که با استفاده از آب‌های باکیفیت پایین و زمین‌های که پیش از این غیرقابل استفاده بودند، تولید ماهیان دریایی این منطقه در حال توسعه است.

خرمشهر یکی از قطب‌های تولید ماهی گرم آبی در خوزستان است.