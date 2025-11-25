پخش زنده
رئیس سازمان سنجش با هشدار نسبت به تبلیغات کلاهبرداری رزرو صندلی در دانشگاههای پزشکی، گفت: ادعا و شایعات «صندلی فروشی» دانشگاههای علوم پزشکی مطرح میشود کاملا کذب بوده و کلاهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور ، رضا محمدی خطاب به خانوادههای متقاضیان آزمون سراسری توصیه کرد: به هیچ عنوان تحت تاثیر شیادان و باندهای کلاهبرداری قرار نگیرند. شیادان با طراحی کارنامه و معرفی نامههای جعلی درصدد دریافت وجه از متقاضیان آزمونها و خانوادههای آنان هستند در حالیکه مسیر پذیرش به دانشگاهها صرفا از طریق ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری و کسب نمره قبولی است و معرفی قبول شدگان صرفا از طریق سامانههای ارتباطی با دانشگاهها و شبکه پیام دولت صورت میگیرد و از طریق مکاتبات کاغذی و ایمیل هیچ پذیرفته شدهای به دانشگاهها معرفی نمیشود.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: شیادان با نام بردن از سازمان سنجش ادعا میکنند که «خرید صندلی پزشکی در دانشگاهها محدود است و سازمان سنجش آموزش کشور تعداد محدودی را به ما اختصاص داده است!» خانوادهها مراقب باشند که تمام این ادعاها کذب محض است.
وی با بیان اینکه پذیرش در رشتههای علوم پزشکی فقط از طریق قبولی در آزمون سراسری امکانپذیر است، گفت: هیچ دانشگاه دولتی یا خصوصی مجوز پذیرش از طرق دیگر را ندارد لذا از متقاضیان آزمون سراسری و خانوادههای آنان درخواست میکنیم که تحت هیچ شرایطی هیچ مبلغی به حساب شیادان واریز نکنند ضمن اینکه این کلاهبرداران و متقاضیانی که وارد این شبکههای خرید و فروش شوند از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا شناسایی شده و با آنان برخورد میشود.