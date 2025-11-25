پخش زنده
امروز: -
همه بسیجیان استان همدان، از امروز نایب یک شهید میشوند تا نشان دهند بسیج، تجلی کامل ایمان، ولایتمداری و روحیه ایثار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در آیین رونمایی از طرح «نایبالشهید» در حسینیه باغ بهشت همدان گفت: نایب الشهید شدن، تلاشی آگاهانه برای نهادینه کردن میهنپرستی و سیره شهدا در هویت بسیجیان است و میهن پرستی را در برابر دشمنان تثبیت میکند.
سردار غلامرضا سلیمانی افزود: شهدا پس از شهادت به مقام سرداری میرسند و نایب شهید شدن که امروز آغاز میشود، تلاش خواهیم کرد در کشور عملی شود و این یک انتخاب بزرگ و آگاهانه است.
فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان گفت: هر بسیجی باید بداند که بعد از پیامبر (ص)، اولیای الهی و ولی امر مسلمین، شهدا و بسیجیان بهترین الگوهای زندگی و عمل هستند.
سردار حسین زارعکمالی با بیان اینکه جوانان ما نباید هویت خود را از فضای مجازی بگیرند، بلکه باید از مسیر نورانی شهدا، هویت حقیقی خود را بسازند افزود: در این طرح، هر بسیجی با انتخاب یک شهید به عنوان نایب خود، تلاش میکند کارها و فعالیتهای روزمرهاش را به نام او انجام دهد تا یاد و سیره شهدا از مرحله شعار، به مرحله عمل و رفتار روزمره تبدیل شود.
او تاکید کرد: در اجرای این طرح، بسیجیان در تیمهای چهارنفره ساماندهی میشوند تا با حضور در محلات، از خانوادههای معظم شهدا دیدار و سرکشی مستمر داشته باشند و زمینه ارتباط عمیق و دائمی میان بسیج و خانوادههای شهدا فراهم شود.
فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان با تأکید بر نقش تربیتی طرح «نایبالشهید»، تصریح کرد: از طریق این ارتباط دائمی، میتوانیم منش و سیره شهدا را در سطح جامعه ترویج دهیم و در میدان جنگ ترکیبی و شناختی امروز، با تکیه بر معنویت و روحیه ایثار، از این آزمون تاریخی سربلند بیرون آییم.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز به نقش الهامبخش حضرت زهرا (س) در الگوی رفتاری و روحیه بسیجی اشاره کرد و شناخت سیره ایشان را پایه خودسازی و اصالت دینی دانست.
آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی گفت: شما بسیجیان امروز باید ارتباط خود را با نسل اول بسیج، یعنی بسیجیان دوران انقلاب و دفاع مقدس حفظ کنید؛ شناخت گذشته و مسیر نورانی آنها، چراغ راه نسل جدید است.
همزمان با هفته بسیج، مراسم افتتاح طرح ابتکاری «نایبالشهید» با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و بسیجیان در همدان برگزار شد.