به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار داشت: در بازه زمانی دوماهه (از یکم مهرماه تا یکم آذرماه)، اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با ثبت مجموع ۲۳ هزار و ۱۱۵ مأموریت، نقش حیاتی خود را در ارائه خدمات اضطراری به شهروندان استان خوزستان به‌طور مؤثر و مستمر ایفا کرده است و این عملکرد، آمادگی، توان عملیاتی و تعهد این مجموعه را در پاسخ‌گویی به نیاز‌های فوریتی جامعه نشان می‌دهد.

وی افزود: از این تعداد، ۷ هزار و ۴۲۳ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی با ۸ هزار و ۷۱۵ مصدوم و ۱۵ هزار و ۶۹۲ مأموریت نیز غیر ترافیکی بوده است.

دکتر احمدی بلوطکی با اشاره به تعداد ماموریت‌های کد ۷۲۴ و ۲۴۷، بیان کرد: در بازه زمانی یاد شده، ۲۱ مورد از مأموریت‌ها تحت عنوان کد ۲۴۷ (بیماران قلبی بد حال) انجام شده‌اند که دارای حساسیت و فوریت بسیار بالایی است. ۳۶ ماموریت نیز مربوط به کد ۷۲۴ (سکته حاد مغزی) بوده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به تعداد مصدومین سوختگی، مسمومیت با گاز‌های سمی و غرق شدگی در دو ماهه اخیر، افزود: در حوادث پیش آمده در این مدت، ۸۰ نفر دچار انواع سوختگی، ۶ نفر مسمومیت با گاز CO و ۱۰ نفر دچار غرق شدگی شده‌اند.

وی می‌گوید: در بازه زمانی ذکر شده، مجموعاً ۶۹ هزار و ۶۷۱ تماس از شهرستان اهواز و مناطق حومه ثبت شده که متأسفانه ۶ هزار و ۸۵۲ مورد از آنها مزاحمت تلفنی بوده‌اند؛ موضوعی که همچنان یکی از چالش‌های جدی در مسیر ارائه خدمات درمانی به بیماران محسوب می‌شود.

دکتر احمدی بلوطکی در خصوص حوادث ترافیکی با مصدومیت بالای ۳ نفر گفت: در سطح جغرافیای اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه، وقوع ۵۲ حادثه با بیش از سه مصدوم، منجر به مصدومیت ۲۶۲ نفر شامل ۱۶۳ مرد و ۹۹ زن و همچنین جان باختن ۱۸ نفر شده است.

وی تصریح کرد: در این مدت، ۱۷ مأموریت هوایی نیز جهت انتقال بیماران بدحال از شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه به مرکز استان و در موارد خاص نیز اعزام به بیمارستان‌های فوق‌تخصصی در تهران انجام شده که آمادگی عملیاتی و تجهیزاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه در مواجهه با موارد بحرانی را نشان می‌دهد و تعداد ماموریت‌های ذکر شده، گویای حجم بالای فعالیت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی است و استمرار حمایت‌های مدیریتی، تجهیزاتی و آموزشی برای ارتقاء کیفیت خدمات اضطراری بیش از پیش ضرورت دارد.