میز خدمت بسیج تأمین اجتماعی و امور مالیاتی در پارک علم و فناوری قزوین مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج و در راستای اجرای منویات مبنی بر حمایت از تولید و تسهیل امور واحد‌های اقتصادی، میز خدمت مشترک با محوریت بسیج سازندگی، اداره کل امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی استان در پارک علم و فناوری استان برپا شد.

این اقدام در چارچوب طرح ملی میز خدمت و با هدف ارائه خدمات مؤثر و حذف مراحل غیرضروری اداری به شرکت‌های فناور صورت پذیرفته است.

در این رویداد تخصصی، حدود ۲۰ شرکت دانش‌بنیان و فعال در حوزه علم و فناوری که نقش محوری در توسعه نوآوری استان دارند، حضور یافته‌اند.

این شرکت‌ها فرصت خواهند داشت تا در یک فضای تعاملی، مشکلات و ابهامات خود در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی، همچنین مسائل مرتبط با بیمه کارکنان و کارفرمایان در سازمان تأمین اجتماعی را مستقیماً با کارشناسان و مدیران مربوطه مطرح و پیگیری کنند.

این میز خدمت تا پایان روز کاری به شرکت‌کنندگان خدمات‌رسانی می‌کند.