همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) حلیم نذری به همت خانواده خیر کاشانی، پخته و بین ۲۵ هزار نفر از عزاداران توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ حلیم نذری از سنتهای قدیمی شهرستان کاشان به شمار میرود که از گذشته تاکنون در ایام شهادت حضرت فاطمه (س) پخته میشود.
برای پخت این حلیم نذری در ۲۲ دیگ گوشت گوسفندی، گندم، لوبیا و نخود، پیاز و ادویههای لازم استفاده شد.
هم چنین در کنار این دیگهای حلیم ۳ دیگ سمنو پخت و بین عزاداران توزیع شد
برای پخت این حلیم و سمنو خیر کاشانی بیش از ۳۰ میلیارد ریال هزینه کرده است.