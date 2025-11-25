به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس پلیس راهور شهرستان چرام از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهر چرام خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح برخورد با خودرو‌ها و موتورسیکلت سوارن متخلف است.

سروان داریوش کیانفر افزود: برخی رانندگان خودرو و موتور سیکلت شبانه در سطح شهر اقدام به حرکات نمایشی خطرناک، دور دور، ایجاد آلودگی صوتی، شیشه دودی، شوتی، چراغ هدلایت موجب سلب آسایش شهروندان می‌شوند.

کیانفر با بیان اینکه برخورد قاطع و بدون اغماض با رانندگان متخلف به قوت ادامه دارد، کیانفر اضافه کرد: انتظارت است همه شهروندان ا قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند شاهد هیچگونه حوادث ترافیکی در سطح شهرستان نباشیم.