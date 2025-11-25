به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ محمدرضامحمودیان اظهار داشت: در پی گزارش پلیس آگاهی دشتستان مبنی بر قتل مردی میان سال رسیدگی به موضوع و دستگیری عامل قتل به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام یک سری اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی محل اختفای قاتل را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش در شهر برازجان دستگیر کردند.

سرهنگ محمودیان بیان کرد: متهم در تحقیقات اولیه منکر ارتکاب جنایت شد، اما با توجه به مستندات علمی موجود راهی جز بیان حقیقت نداشت و به ارتکاب قتل اقرار کرد، در همین رابطه از مخفیگاه وی یک قبضه سلاح کلت کمری کشف شد.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد، گفت: پلیس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهد داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را بر هم بزنند.