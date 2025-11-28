به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مهلت ثبت نام سی و سومین دوره جشنواره دانشجوی نمونه ۱۴۰۴ با توجه به استقبال دانشجویان و درخواست متعدد دانشگاه ها تا ۱۲ آذرماه تمدید شد .

سی و سومین دوره جشنواره دانشجوی نمونه امسال و در راستای ترویج اولویتهای علم و فناوری در کشور مبنی بر مرجعیت علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی و همچنین در راستای اجرای مفاد آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی همه ساله برگزار می‌شود.

دانشجویان واجد شرایط می توانند از طریق آدرس Nemooneh.behdasht.gov.ir در سامانه ثبت نام کنند. پیشتر مهلت و بازه زمانی ثبت نام ۱۳ آبان تا اول آذر ماه بود.

آیین نامه، شیوه نامه و پوستر جهت بارگذاری در سایت دانشگاه ، پیوست شده است.