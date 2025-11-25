به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ شاهیوند اظهار کرد:در اجرای طرح ارتقای امنیت ریلی، مأموران انتظامی یگان حفاظت راه آهن زاگرس پس از دریافت گزارشی مبنی بر سرقت غلات از قطار باری در حال حرکت، بلافاصله با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و دستگیری سارقان شدند. در این عملیات، حدود دو تُن ذرت سرقت‌شده که به‌طور ماهرانه‌ای در منطقه‌ای صعب‌العبور مخفی شده بود کشف و ضبط شد.

وی افزود: در ادامه همین طرح، دو نفر از عوامل تخریب ماشین سوزن ریلی شناسایی و دستگیر شدند، همچنین در عملیاتی جداگانه، دو نفر از سارقان کابل‌های علائم الکتریکی راه‌آهن نیز توسط مأموران پلیس راه‌آهن زاگرس بازداشت شدند.

سرهنگ شاهیوند با بیان اینکه همه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند، در پایان از شهروندان و ساکنان حاشیه خطوط ریلی خواست: در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در زمینه سرقت غلات، ادوات و تجهیزات ریلی یا قاچاق کالا، موضوع را در اسرع وقت به پلیس راه‌آهن زاگرس اطلاع دهند.