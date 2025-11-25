به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس ستاد بازسازی عتبات استان گفت: نشان ارادت برگرفته از یک طرح ملی و برای امر مقدس توسعه و بازسازی عتبات عالیات بنا گذاشته شده است.

سید جعفرعسگری افزود: با وجود وجود مشکلات اقتصادی موجود در جامعه، مشارکت مردم سالانه صد درصد افزایش داشته است و شهرستان‌های کاشان، نجف آباد و شهرضا بیشترین موفقیت را در جذب و جلب کمک‌های مردمی داشته‌اند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات شهرضا نیزگفت: از ابتدای امسال تاکنون مردم شهرضا ۸۰۰ میلیون تومان پول نقد و چند قطعه طلا برای بازسازی عتبات اهدا کرده‌اند و ۲ تخته فرش نیز در حال بافت است.

اصغر آقاسی هدف از برگزاری این همایش را جذب بیشتر مشارکت‌های مردمی و ترغیب خیران برای کمک به این ستاد عنوان کرد.