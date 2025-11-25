به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان میبد گفت: با بیان اینکه هفته قبل هم ما میزبان اردوی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان کشور بودیم افزود: سعی کردیم بهترین سالن ورزشی و امکانات تمرینی و رفاهی را در اختیار این عزیزان قرار دهیم.

امید داوری مربی تیم ملی اسکیت رولبال کشورگفت: این اردو به بهترین حالت در شهرستان میبد برگزار شد و بازیکنان ما به لحاظ فنی بهترین تمرینات را داشتند.

داوری افزود: در این اردوی سه روزه آمادگی جسمی خیلی عالی را درکنار تیم به دست آوردیم.

وی با بیان اینکه ما خود را برای شرکت در مسابقات جهانی اسکیت رولبال امارات آماده می‌کنیم افزود: این مسابقه قرار است ۲۳ آذرماه در کشورامارات و دبی برگزار شود.

داوری گفت: ۱۲ نفر به این مسابقه اعزام خواهند شد که یک دروازه بان و ۵ بازیکن در میدان حضور خواهند داشت که امیدواریم با کمک و همت بازیکنان، مقام خیلی عالی را کسب کنیم.