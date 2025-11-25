پخش زنده
باند سرقت موتورسیکلت در میاندوآب منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب گفت: با بازداشت یک سارق حرفهای موتورسیکلت و مالخر همراه او، زنجیره سرقتهای اخیر در این شهرستان متوقف و متهمان به ارتکاب ۱۸ فقره سرقت اعتراف کردند.
سرهنگ فخرالدین رستمپور افزود: پس از گزارشهای متعدد درباره سرقت موتورسیکلت در سطح میاندوآب، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
سرهنگ رستمپور اظهارکرد: مأموران کلانتری ۱۳ شهید باهنر پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند یک سارق سابقهدار و حرفهای را شناسایی و دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب گفت: در همین ارتباط، یک مالخر هم که درخرید اموال مسروقه نقش داشت، بازداشت شد.
سرهنگ رستم پور، با اشاره به نتایج بازجوییهای تخصصی افزود: متهم اصلی تاکنون به ۱۸ فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان، به ارزش تقریبی شش میلیارد ریال اعتراف کرده است.
وی، به مالکان موتورسیکلت توصیه کرد: نسبت به ایمنسازی وسیله نقلیه خود اقدام کرده و از رها کردن آن در مکانهای شلوغ بدون استفاده از قفل و زنجیر، قفل فرمان یا تجهیزات بازدارنده خودداری کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب تصریح کرد: دو متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.