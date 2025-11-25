پخش زنده
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری گفت: کشور ظرفیتهای گستردهای دارد که در صورت بهرهگیری مناسب مسئولان از این ظرفیتها، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود قابل برطرف شدن است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر افزود: شناسایی صحیح مشکلات قشرهای نیازمند و همافزایی دستگاههای اجرایی میتواند نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی ایفا کند.
وی با بیان اینکه سپاه پاسداران در حوزههای مختلف اقداماتی ارزشمند انجام داده است، ادامه داد: سپاه پاسداران شجره طیبهای است که به ابتکار امام خمینی (ره) شکل گرفت. امروز این نهاد منشأ خیر و برکت است و در عرصههای مختلفی نظیر دفاعی، فرهنگی، عمرانی و خدمترسانی به محرومان فعالیتهای مهمی و موثری انجام میدهد.
آیت الله حسینی بوشهری مساجد را پایگاهی مناسب برای اجرای برنامههای فرهنگی دانست و بر ضرورت تشویق نسل جوان به حضور در مساجد تأکید کرد و افزود: یکی از وظایف اصلی ما جذب جوانانی است که دشمن تلاش دارد آنان را از این فضاها دور نگه دارد.