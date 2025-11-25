مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران از اهدای ۱۰ هزار جلد کتاب به ۷۰ مدرسه روستایی و کم‌برخوردار بابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان از اهدای ۱۰ هزار جلد کتاب با همت مجمع خیرین "سروش خرد" به مدارس روستایی و کم‌برخوردار شهرستان بابل خبر داد.

فاضلی گفت: این کتاب‌ها با موضوعات قرآن کریم، معارف اسلامی، ادبیات، داستان، شعر و کودک، با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش آگاهی دانش‌آموزان اهدا شده است.

وی با اشاره به توسعه فضای مجازی، تأکید کرد: ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در میان دانش‌آموزان امروز، بیشتر از هر زمان دیگری ضرورت دارد.

مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران افزود: این کتاب‌ها به ۷۰ مدرسه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار بابل ارسال می‌شود و این، سومین مرحله از توزیع کتاب توسط مجمع خیرین سروش خرد در این شهرستان است.

فاضلی در پایان گفت: با این محموله جدید، در مجموع ۱۷ هزار جلد کتاب توسط این مجمع خیرین به دانش‌آموزان بابلی اهدا شده است.