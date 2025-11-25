به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهرداد نوروزی گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست در حین گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، موفق به شناسایی چند فرد متخلف شدند که در حال آماده‌سازی تجهیزات برای شروع شکار غیرمجاز بودند.

وی افزود: در این عملیات دو قبضه سلاح و ابزار آلات شکار وصید ومصرف مواد مخدر از این افراد کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست بوشکان بیان کرد که پرونده متخلفان تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

نوروزی با تأکید بر تداوم گشت‌زنی‌ها و برخورد قاطع با متخلفان، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند.