آغاز رزمایش پزشکی در ۸۰ نقطه محروم لرستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به آغاز رزمایش پزشکی و دندانپزشکی بسیج جامعه پزشکی گفت: همزمان با هفته بسیج این رزمایش در ۸۰ نقطه محروم استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در آغاز رزمایش پزشکی و دندانپزشکی بسیج جامعه پزشکی بیان کرد: این رزمایش با هدف ارزیابی شرایط پدافند غیرعامل و خدمت رسانی به مردم همزمان با هفته بسیج آغاز شده است.
جلال الدین امیری اظهار داشت: در قالب این رزمایش ۶۵ تیم پزشکی با ۷۳۰ نفر به ۸۰ نقطه استان اعزام میشوند و خدمات پزشکی و دندانپزشکی را در حوزههای مختلف عمومی و تخصصی به هم استانیها ارایه میکنند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین گفت: امسال ۸۱ پزشک متخصص جدید به مجموعه درمانی استان افزوده شدند که این میزان در سالهای اخیر بیسابقه است.
امیری اظهار داشت: امسال با وجود کاهش حدود ۴۵ درصدی فارغالتحصیلان دورههای تخصص در کشور، تعداد متخصصان جذبشده در استان نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ نفر افزایش یافت و با پیگیریهای مستمر استاندار لرستان و حمایت نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، بخش عمدهای از نیازهای تخصصی حوزه سلامت استان تامین شد.
وی با اشاره به محدودیتهای موجود در برخی رشتهها بیان کرد: در رشته بیهوشی تنها ۳۵ نفر در کشور فارغالتحصیل شدند که سهم لرستان سه نفر بوده است.