به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: ۹۷ اثر از هنرمندان استان برای دریافت مهر اصالت به دبیرخانه ارسال شد که با نظر هیئت داوران ۳۳ اثر به مرحله نهایی راه یافتند.

عباس رئیسی با اشاره به اینکه نشان مهر اصالت ملی از مهم‌ترین معیار‌های سنجش کیفیت و اصالت در هنر‌های سنتی کشور است، افزود: آثار ارسالی به دبیرخانه در رشته‌های حصیربافی، گلابتون‌دوزی، صنایع چوب، زیورآلات سنتی، رودوزی‌های سنتی، صنایع دریایی و پوشاک محلی بود.

وی گفت: آثار برگزیده مستقیماً برای داوری نهایی معرفی شدند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: داوری مهر اصالت هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود و این امر نقش مهمی در تقویت مشارکت هنرمندان و معرفی بهتر ظرفیت‌های بومی هرمزگان دارد.

رئیسی گفت: دریافت این نشان، زمینه حضور پررنگ‌تر هنرمندان هرمزگان در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی و معرفی آثار به بازار‌های جدید و بهبود اقتصاد صنایع‌دستی استان را فراهم می‌کند.