رویداد «ایلاف» با هدف ارتقای توان علمی، مدیریتی و تجربی مدیران دارالقرآنهای بسیج طراحی شده و هم اکنون سومین دوره آن در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام والمسلمین حمیدرضا لیمویی، مدیر دارالقرآن بسیج کشور با بیان اینکه رویداد «ایلاف» شبکهای منسجم از مدیران را در سراسر کشور ایجاد کرده است، گفت: رویداد ایلاف در قالب اجرای دورههای آموزشی به برلی توانمندسازی مدیران دارالقرآنها، امسال با حضور مدیران دارالقرآنهای استانهای مرکزی، غربی و شرقی در قم، شیراز و مشهد برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین لیمویی با تشریح روند شکلگیری رویداد «ایلاف» افزود: از سال ۱۴۰۱ و با آغاز تأسیس دارالقرآنها در سطح شهرستانها، ضرورت طرحریزی برنامۀ منسجم برای توانمندسازی مدیران احساس شد، تا امروز حدود ۳۷۰ دارالقرآن در نقاط مختلف کشور راهاندازی شده است و مدیریت این مراکز بر عهده حافظان و فعالان باسابقه قرآنی هر شهرستان است، افرادی که همگی از نیروهای جهادی و بسیجی فعال محسوب میشوند، از همین رو، رویداد ایلاف با هدف ارتقای توان علمی، مدیریتی و تجربی این مدیران طراحی شد و اکنون سومین دوره آن در حال برگزاری است.
وی با اشاره به اینکه محتوای آموزشی دورههای ایلاف براساس نیازهای واقعی مدیران انتخاب میشود، تصریح کرد: موضوعاتی همچون تجربهنگاری، مدیریت امور قرآنی، استفاده از ظرفیت خیرین و نهادهای قرآنی و مباحث نوینی مثل کاربردهای هوش مصنوعی در فعالیتهای قرآنی در سرفصلهای این رویداد قرار دارد.
مدیر دارالقرآن بسیج کشور ادامه داد: هدف اصلی برگزاری این رویداد، افزایش قدرت تحلیل، برنامهریزی و مدیریت میدانی مدیران دارالقرآنهاست تا بتوانند سازوکارهای ترویج قرآن را در شهرستانهای خود بهصورت مؤثر پیگیری کنند.
حجتالاسلام والمسلمین لیمویی با اشاره به برگزاری دورههای امسال گفت: سال جاری برگزاری سه دوره ایلاف برنامهریزی شده که نخستین آن در قم ویژه استانهای مرکزی، دومین دوره در شیراز برای استانهای غربی و دوره سوم نیز آذرماه در مشهد برای حضور مدیران استانهای شرقی برگزار خواهد شد. این تقسیمبندی استانی، موجب سهولت حضور مدیران و افزایش تعاملات منطقهای و انتقال تجربه میان نواحی مختلف شده است.
وی دربارۀ جزئیات دوره اخیر که از ۲۴ تا ۲۶ آبان در شیراز برگزار شد، افزود: این برنامه سهروزه با هدف ارتقای مهارتهای مدیریتی و تقویت ظرفیت اجرایی مدیران طراحی شده بود. در این دوره، بیش از ۸۵ نفر از مدیران دارالقرآن نواحی شرکت کردند و از کارگاههای تخصصی متنوعی بهره بردند؛ کارگاههایی که شامل مدیریت فعالیتهای تبلیغی و ترویجی، مدیریت جهادی، مبانی کار تشکیلاتی، برنامهریزی و آشنایی با کاربردهای هوش مصنوعی بود.
مدیر دارالقرآن بسیج کشور با اشاره به حضور استادان قرآنی صاحبنام در این دوره گفت: حضور این استادان، فضای آموزشی متفاوتی ایجاد کرده بود و این استادان با ارائه ترکیبی از مباحث نظری و تجربیات میدانی، تلاش کردند آموزشها را کاربردی و قابل استفاده برای مدیران دارالقرآنها، ارائه دهند.
حجتالاسلام والمسلمین لیمویی با اشاره به بازخوردهای مثبت شرکتکنندگان از برگزاری رویداد ایلاف، افزود: این دوره توانسته علاوه بر ارتقای دانش مدیریتی، انگیزه و هماهنگی بیشتری میان مدیران دارالقرآن ایجاد کند. استمرار چنین دورههایی میتواند مسیر رشد فعالیتهای قرآنی در کشور را هموارتر کند و شبکهای از مدیران توانمند و همافزا در سراسر کشور شکل دهد.