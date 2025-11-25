به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد بهار از خلع ید و رفع تصرف غیرقانونی بیش از ۲۴ هکتار از اراضی ملی این شهرستان خبر داد و گفت: در پی پیگیری مستمر مراجع قضایی و همکاری اداره منابع طبیعی، ۴۹ پرونده مرتبط با تصرفات غیرمجاز در این اراضی مختومه و به مرحله اجرا رسید.

رئیس دادگستری اندیکا با اشاره به اهمیت صیانت از انفال و منابع طبیعی افزود: حفظ اراضی ملی و جلوگیری از دست‌اندازی افراد سودجو از اولویت‌های دستگاه قضایی است و این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در مقابله با تجاوز به بیت‌المال انجام شده است.

بهار با اشاره به اینکه با اجرای دقیق احکام قضایی، اراضی یادشده به بهره‌بردار قانونی؛ دولت و منابع ملی بازگردانده شد، گفت: دادگستری شهرستان با همکاری اداره منابع طبیعی و دستگاه‌های متولی بدون هیچ‌گونه تنش، عملیات رفع تصرف را به‌صورت کامل اجرا کرده است.

وی با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان افزود: برخورد با متصرفان اراضی ملی در دستور کار مستمر مجموعه قضایی اندیکا قرار دارد و در آینده نیز با هرگونه اقدام غیرقانونی در این زمینه به‌شدت برخورد خواهد شد.

رئیس دادگستری اندیکا گفت: حمایت از حقوق عمومی، مبارزه با زمین‌خواری و اجرای عدالت در حوزه منابع طبیعی از مهم‌ترین اولویت‌های دادگستری شهرستان اندیکا است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.