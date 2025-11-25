پخش زنده
خبرنگاران و عکاسان هرگاه با روحیه بسیجی وارد میدان میشوند با افتخار از آن خارج خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده سپاه خوزستان ضمن تبریک برای کسب رتبه برتر تیم بسیج رسانه در جام رسانه امید کشور، گفت: موفقیت تیم بسیج رسانه خوزستان در جام رسانه امید حاصل روحیه بسیجی است که همواره در هر صحنهای عامل پیروزی و سربلندی است.
سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور با اشاره به کسب رتبه برتر در دومین رویداد جام رسانه امید کشور، اظهار کرد: درخشش تیم بسیج رسانه استان در این رویداد بزرگ برای تمامی بسیجیان، پاسداران و فعالین رسانه استان خوزستان مایه افتخار است.
وی افزود: این موفقیت ارزشمند نشان میدهد که خبرنگاران و عکاسان هرگاه با روحیه بسیجی وارد میدان میشوند با افتخار از آن خارج خواهند شد.
فرمانده سپاه خوزستان با تاکید بر آمادگی همهجانبه برای پاسداری از آرمانها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام میدارد که بسیجیان همواره در تمامی عرصههای در کنار مردم و پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی هستند.
دومین رویداد جام رسانه امید کشور روزهای ۲۷ و ۲۸ آبانماه با حضور تیمهایی از ۳۰ استان با محوریت پنج موضوع پیشرفت ایران قوی، جهاد تبیین، «جهاد امیدآفرینی، جهاد خدمت و جهاد علمی برگزار شد و تیم اعزامی رسانههای خوزستان توانست همچون دوره نخست، مقام اول بخش تیمی تولید محتوا همانند را کسب کند.